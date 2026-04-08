Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ιάπωνα πρέσβη στον οποίο διαμαρτυρήθηκε για μια επένδυση που έκανε ιαπωνική νεοφυής επιχείρηση (startup) στην ουκρανική τεχνολογία αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ιαπωνική εταιρεία Terra Drone ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι έχει επενδύσει ένα άγνωστο ποσό στην ουκρανική εταιρεία παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης Amazing Drones, η οποία παράγει τεχνολογία σχεδιασμένη για ταχεία ανάπτυξη στο πεδίο της μάχης.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ιαπωνία έχουν «φθάσει στο σημείο μηδέν» λόγω της «μη φιλικής στάσης» του Τόκιο προς την Μόσχα, όπως ισχυρίζεται.

Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Τόκιο, οι οποίες επίσημα δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι τεταμένες επί δεκαετίες λόγω της ανεπίλυτης εδαφικής διαμάχης για τις Κουρίλες νήσους, που στην Ιαπωνία αναφέρονται ως Βόρεια Εδάφη.

