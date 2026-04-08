Το Ιράν φέρεται να επιδιώκει την επιβολή τέλους ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για κάθε πλοίο που θα διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων δημιουργεί ένα εύθραυστο παράθυρο διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη ειρηνευτική λύση.

Τα πρώτα πλοία διέσχισαν τα Στενά -Ελληνόκτητο το ένα

Δύο πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ από την στιγμή που το Ιράν δέχθηκε να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

«Το NJ Earth μεταφοράς χύδην φορτίου, ελληνικής πλοιοκτησίας, διέσχισε το στενό στις 08h44 UTC, ενώ το Daytona Beach με σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας της Volusia Shipping SA με έδρα την Αθήνα, είχε προηγηθεί στις 06h59 UTC, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.

Συμφωνία για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, ενώ οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα σχέδιο ειρήνης δέκα σημείων της Τεχεράνης.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη λειτουργία του κομβική για τη διεθνή οικονομία.

Αυτήν τη στιγμή περισσότερα από 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή.

Το ιρανικό σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχθούν τον συνεχιζόμενο έλεγχο της Τεχεράνης επί των Στενών, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, να άρουν τις κυρώσεις, να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου και να αποσύρουν στρατεύματα από την περιοχή.

Το σενάριο για «διόδια» 1 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα και τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας, στο ίδιο πλαίσιο, η επιβολή τέλους διέλευσης στα πλοία φέρεται να αποτελεί οικονομικό μέτρο για την ανασυγκρότηση της χώρας μετά τις εβδομάδες συγκρούσεων και αδιάκοπων βομβαρδισμών.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν το τέλος του 1 εκατομμυρίου δολαρίων θα ισχύσει μόνιμα ή μόνο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Η ιρανική πλευρά φέρεται να συνδέει την ασφαλή διέλευση πλοίων με την τήρηση συγκεκριμένων όρων, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ιρανικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν πλήρως εφόσον σταματήσουν και οι επιθέσεις κατά της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ολική και πλήρη νίκη», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη». Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας ή τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής της από την Τεχεράνη.

Ανάσα στις αγορές

Η συμφωνία φαίνεται να περιλαμβάνει και το Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, ενώ η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και η παρέμβαση της Κίνας φαίνεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της προσωρινής συμφωνίας, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο μεταξύ, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα στην ανακοίνωση της εκεχειρίας. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με το αμερικανικό αργό να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο, γεγονός που δείχνει την ανακούφιση των επενδυτών για τη μείωση της έντασης στην περιοχή.

Πηγή: iefimerida.gr