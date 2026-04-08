Ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει με επικριτικό τόνο τη νέα εξέλιξη στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, παρουσιάζοντάς την ως κίνηση που εντείνει την ένταση στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τη νέα στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ κυρίως μέσα από το πρίσμα του ανταγωνισμού με την Τουρκία. Σε αρκετά δημοσιεύματα γίνεται λόγος για ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος στο Αιγαίο και τον Έβρο, ενώ σε πιο επικριτικές αναφορές η συμφωνία περιγράφεται ως κίνηση που «δημιουργεί ένταση» και ενισχύει τις στρατιωτικές ισορροπίες σε βάρος της Άγκυρας.

Έντονη ρητορική για «οπλισμό» της Ελλάδας από το Ισραήλ

Με ιδιαίτερα επιθετικό τόνο παρουσιάζει την εξέλιξη η εφημερίδα Τουργκιούν, η οποία δίνει έμφαση στην ενίσχυση της Ελλάδας μέσω ισραηλινών εξοπλισμών.

Στο σχετικό δημοσίευμα, με τίτλο «Οι Σιωνιστές πλημμύρισαν την Ελλάδα με όπλα», η εφημερίδα υπονοεί ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας–Τελ Αβίβ οδηγεί σε σημαντική στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας και τη συνδέει με τις περιφερειακές ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκρατημένα αλλά με σαφή αναφορά στη στρατιωτική διάσταση της συμφωνίας σχολιάζει το θέμα και η εφημερίδα Μιλιέτ.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Σύστημα εκτοξευτών ρουκετών από το Ισραήλ στην Αθήνα», η εφημερίδα εστιάζει στη μεταφορά ισραηλινών οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως μέρος της ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής ικανότητας.

«Νέο ισραηλινό όπλο στο Αιγαίο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εφημερίδα Χουριέτ, η οποία συνδέει ευθέως τη συμφωνία με τον ανταγωνισμό Ελλάδας–Τουρκίας.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Αθήνα και Τελ Αβίβ υπέγραψαν συμφωνία – Νέο ισραηλινό όπλο καθ’ οδόν προς το Αιγαίο», επισημαίνεται ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει γρήγορα τη στρατιωτική της συνεργασία με το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο».

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι η συμφωνία ύψους περίπου 750 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών PULS αποτελεί απάντηση της Αθήνας στα τουρκικά συστήματα Bora και TRG-300 και ότι η κίνηση αυτή «αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής απέναντι στην Άγκυρα στον Έβρο και στο Αιγαίο».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα συστήματα θα ενταχθούν στην αντιπυραυλική «Ασπίδα του Αχιλλέα» προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ, ενώ γίνεται αναφορά και στη συνέχιση της συνεργασίας της Ελλάδας με τη Γαλλία.

Κατηγορίες για κλιμάκωση της έντασης

Ακόμη πιο αιχμηρό τόνο υιοθετεί η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού, η οποία παρουσιάζει την εξέλιξη ως απειλή για την Τουρκία.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Απέκτησαν ρουκέτες από το Ισραήλ που μπορούν να πλήξουν τις πόλεις μας στις ακτές του Αιγαίου και στη Θράκη», η εφημερίδα υποστηρίζει ότι «η Αθήνα δημιουργεί ένταση», συνδέοντας την προμήθεια των νέων συστημάτων με πιθανή απειλή κατά τουρκικών περιοχών.

ση που «σταμάτησε» τα ελληνικά σχέδια.