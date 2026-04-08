Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον πληθυσμό πολλών συνοικιών της νότιας Βηρυτού, προπυργίου της οργάνωσης Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν εν όψει νέων επιδρομών.

Η προειδοποίηση αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

«Η μάχη συνεχίζεται στον Λίβανο όπου δεν εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός», δηλώνει ο συνταγματάρχης Αντραΐ, ο οποίος έχει ήδη κοινοποιήσει τρεις εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου από την έναρξη της εφαρμογής της 15ήμερης εκεχειρίας που κηρύχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη εξαπολύσει σειρά επιθέσεων στον νότιο Λίβανο από το πρωί και η ισραηλινή ηγεσία επαναλαμβάνει μετ' επιτάσεως ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν αφορά τον Λίβανο.

Η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων κατά την διάρκεια της νύκτας.

Ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε με ανακοίνωσή του τους κατοίκους που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους να περιμένουν πριν επιστρέψουν στον νότιο Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους αποδέχθηκαν κατάπαυση του πυρός «παντού», και στον Λίβανο, έπειτα από την μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε ότι η συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τον Λίβανο.

Σύμφωνα με επίσημη λιβανική πηγή που μίλησε στο AFP, οι αρχές του Λιβάνου «δεν έχουν ενημερωθεί» για την συμπερίληψη του Λιβάνου στην συμφωνία εκεχειρίας.

