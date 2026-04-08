Προχώρησε και η Ελλάδα στην ανακοίνωση της απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών, μέσω ανάρτησης του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 8 Απριλίου. Η απαγόρευση θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ η θεσμοθέτηση του θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026, με στόχο να ασκηθεί πίεση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Με αυτή την πρωτοβουλία η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θέσουν σε λειτουργία αυτή τη νομοθεσία. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που εφάρμοσε την απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16, τον Δεκέμβριο του 2025. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, προχώρησαν τον Μάρτιο του 2026 η Ινδονησία και η πολιτεία Καρνατάκα στην Ινδία στην απαγόρευση.

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2025 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μέσω ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα δήλωσε πως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2026, επρόκειτο να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για έφηβους κάτω των 15.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η YouGov, αποδείχθηκε πως η πλειοψηφία των ενηλίκων στην Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, είναι υπέρ της απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16. Ενώ τον Νοέμβριο του 2025 η Δανία προχώρησε και αυτή σε ανακοίνωση για την πρόθεση που έχει σχετικά με απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 σε κάποιες πλατφόρμες.

Ακολουθώντας το αυστραλιανό μοντέλο, το ιταλικό κοινοβούλιο εισήγαγε ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να επιβάλει περιορισμούς στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά μικρότερα των 15 ετών, τον Μάιο του 2025 και εξετάζεται από την Γερουσία. Παρομοίως, στην Ισπανία εξετάζεται νομοθεσία που προτείνει ότι τα παιδιά κάτω των 16 δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, στην Κύπρο ξεκίνησε συζήτηση για αύξηση του ηλικιακού ορίου από 16 στα 14, μετά την πρόταση νόμου του Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρη Δημητρίου τον Οκτώβριο του 2025.

