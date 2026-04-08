Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή για νέα δοκιμή πυραύλων, υπενθυμίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα παραμένει ενεργή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap οι πύραυλοι διένυσαν περίπου 240 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της Ιαπωνίας πριν καταλήξουν στην Ανατολική Θάλασσα, σηματοδοτώντας την πέμπτη επιβεβαιωμένη δοκιμή της χώρας για φέτος.

🇰🇵 Just as the U.S agreed a ceasefire with Iran, Kim Jong-Un hit launch on his latest batch of missile tests just to remind everyone he's still here.



They traveled roughly 240 km from North Korea towards Japan before splashing into the East Sea, marking the country’s fifth… https://t.co/3TCXDtaXdN pic.twitter.com/OjGd6sH2FU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2026

Πηγή: ΕΡΤ