Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή για νέα δοκιμή πυραύλων, υπενθυμίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα παραμένει ενεργή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap οι πύραυλοι διένυσαν περίπου 240 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της Ιαπωνίας πριν καταλήξουν στην Ανατολική Θάλασσα, σηματοδοτώντας την πέμπτη επιβεβαιωμένη δοκιμή της χώρας για φέτος.

