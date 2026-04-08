Η συνάντηση της Λέσχη Μπίλντεμπεργκ για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, σε λίγες μόλις ημέρες (10 έως 12 Απριλίου). Αυτό αποκάλυψε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ο οποίος θα δώσει το παρών του εκεί.







Στο Χ ήδη κυκλοφορούν λίστες με τους συμμετέχοντες της φετινής συνάντησης.

Από τη λίστα συμμετεχόντων της συνάντησης Bilderberg 2026, οι ελληνικές συμμετοχές (με ένδειξη GRC) που προκύπτουν από τα έγγραφα είναι:

Κυριάκος Μητσοτάκης – Πρωθυπουργός

– Πρωθυπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης – Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

– Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Παπαλεξόπουλος – Πρόεδρος, TITAN SA

– Πρόεδρος, TITAN SA Κωνσταντίνα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου – Πρόεδρος, Phaea

















Τι είναι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ





Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ είναι ένα άτυπο, ετήσιο φόρουμ όπου συγκεντρώνονται ισχυρές προσωπικότητες από την πολιτική, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ιδρύθηκε το 1954 στο ξενοδοχείο Bilderberg στην Ολλανδία, από όπου πήρε και το όνομά της, με στόχο να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των δυτικών χωρών σε μια περίοδο Ψυχρού Πολέμου.

Οι συναντήσεις της πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα και είναι κλειστές για το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες συζητούν ελεύθερα πάνω σε διεθνή ζητήματα, όπως γεωπολιτική, οικονομία, ενέργεια και τεχνολογία, χωρίς να αποδίδονται δημόσια οι τοποθετήσεις τους. Αυτό γίνεται με βάση τον λεγόμενο κανόνα Chatham House, που επιτρέπει την αξιοποίηση των πληροφοριών χωρίς αναφορά στην ταυτότητα όσων μίλησαν.

Επισήμως, η Λέσχη δεν λαμβάνει αποφάσεις ούτε διαμορφώνει πολιτική. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής ισχυρών προσώπων και της μυστικότητας που περιβάλλει τις συζητήσεις, έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και συχνά αποτελεί αντικείμενο κριτικής ή και θεωριών συνωμοσίας. Στην πράξη, θεωρείται κυρίως ένας χώρος ανεπίσημης ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης σε υψηλό επίπεδο.