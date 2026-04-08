Εν πτήσει γέννησε μία επιβάτης που ταξίδευε από την Τζαμάικα προς τις ΗΠΑ. Ο τοκετός άρχισε ενώ το αεροπλάνο της Caribbean Airlines βρισκόταν στην τελική φάση προσέγγισης από το Κίνγκστον προς τη Νέα Υόρκη. Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο έλαβαν ιατρική φροντίδα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε.

Όπως γράφει το SkyNews, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αστειεύτηκε ότι το μωρό θα έπρεπε να ονομαστεί «Κένεντι», επειδή η πτήση είχε προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι.

Η Caribbean Airlines δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών».

Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι δεν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, με στοιχεία να υποδηλώνουν ότι μόλις 74 βρέφη γεννήθηκαν σε πτήσεις μεταξύ 1929 και 2018. Από αυτά, 71 επέζησαν του τοκετού.

Η Caribbean Airlines επιτρέπει στις έγκυες επιβάτες να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση μέχρι το τέλος της 32ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης τους, ενώ απαγορεύει τα ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα.

Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης, αναφέρει ότι η γέννηση αυτή δημιουργεί μερικά αρκετά ενδιαφέροντα νομικά ερωτήματα.

Σε ένα βίντεο στη σελίδα του στο YouTube, εξήγησε: «Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι… είναι αυτό το μωρό Αμερικανός πολίτης; Εδώ η απάντηση – εξαρτάται από ένα πράγμα: πού ακριβώς βρισκόταν το αεροπλάνο στον ουρανό τη στιγμή της γέννησης. Αν το μωρό γεννήθηκε εντός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ, τότε, σύμφωνα με την 14η τροπολογία του Συντάγματος και τους κανονισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών, το παιδί αυτό αποκτά αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα. Αν όμως το μωρό γεννήθηκε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα εκτός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ, δεν είναι αμερικανός πολίτης».

Διαβάστε επίσης: Εξαγριωμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ

Πηγή: NEWS247