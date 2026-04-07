Οι πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διερωτώνται για την ψυχική υγεία του και ερμηνεύουν τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών ως απόδειξη ότι ο Ρεπουμπλικάνος πάσχει από άνοια.

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

«Ήρθε η ώρα να πείτε όχι» στον πρόεδρο, προέτρεψε από την πλευρά του ο ακροδεξιός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον, απευθυνόμενος σε στελέχη του Λευκού Οίκου και του στρατού.

Η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην υποστηρίκτρια του Τραμπ που πλέον έχει στραφεί εναντίον του, εκτίμησε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος «έχει τρελαθεί». Σήμερα, υιοθετώντας τη ρητορική πολλών Δημοκρατικών, αυτή η υπερσυντηρητική πολιτικός, τάχθηκε υπέρ της προσφυγής στην 25η Τροπολογία του Συντάγματος. Η Τροπολογία αυτή αφορά την απομάκρυνση ενός προέδρου που κρίνεται ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Αντιφάσεις

Η ακραία βιαιότητα των πρόσφατων δηλώσεων του προέδρου συνοδεύεται από αντιφάσεις. Σήμερα, στο ίδιο μήνυμα, απείλησε να αφανίσει το Ιράν, αναφέρθηκε στην πιθανότητα ενός συμβιβασμού και κατέληξε με τη φράση: «Ο Θεός να ευλογεί τον μεγάλο λαό του Ιράν».

Όσο για τα Στενά του Ορμούζ, το άνοιγμα των οποίων ζητά μετ’ επιτάσεως τώρα, μέχρι πρόσφατα δήλωνε ότι του είναι αδιάφορο αν θα παραμείνουν κλειστά ή όχι.

Αντιφατικοί είναι και οι στόχοι που προβάλει για τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου: αρχικά την συνέδεσε με «αλλαγή καθεστώτος», στη συνέχεια αναίρεσε τον στόχο αυτόν και τέλος είπε ότι το «καθεστώς» έχει ήδη πέσει.

Στις 26 Μαρτίου δήλωνε ότι «αδιαφορεί» για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς. Τώρα απαιτεί να καρποφορήσουν οι συνομιλίες, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ισοπεδώσει τις υποδομές της χώρας. Για τον σκοπό αυτόν έδωσε αλλεπάλληλα «τελεσίγραφα» στην Τεχεράνη, το τελευταίο εκ των οποίων λήγει στις 20.00, ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης, ώρα Κύπρου), αν δεν πάρει και νέα παράταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP