Αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια του Αποστολικού Νούντσιου στον Λίβανο, η οποία προοριζόταν για χριστιανικά χωριά του νότου, χρειάστηκε να γυρίσει πίσω μετά τα πυρά που δέχθηκε, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αυτοκινητοπομπή συνοδευόταν από το γαλλικό τάγμα της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL / Finul) και κατευθυνόταν στο χωριό Ντεμπλ, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πυρά έπληξαν την αυτοκινητοπομπή καθώς πλησίαζε σε παραμεθόρια χωριά, και προκάλεσαν υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα, πρόσθεσε η ίδια πηγή χωρίς να αναφέρει αν υπάρχουν τραυματίες.

Χριστιανικά χωριά στα σύνορα έχουν παγιδευτεί στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, όπως το Άιν Έμπελ, το Ρμέις και το Ντεμπλ.

Έπειτα από αρκετές προσπάθειες να φθάσει στα χριστιανικά χωριά, η αυτοκινητοπομπή χρειάστηκε να γυρίσει πίσω μετά το βλήμα που εξερράγη σε κοντινή απόσταση, δήλωσε η πηγή, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθαν τα πυρά.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, η αυτοκινητοπομπή του αντιπροσώπου του Βατικανού στον Λίβανο "αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω έπειτα από αναμονή δύο και πλέον ωρών" σε μια περιοχή "κοντά στο Μπιντ Τζμπέιλ λόγω ανταλλαγής πυρών και της κλιμάκωσης των μαχών" μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι των χριστιανικών αυτών χωριών αρνούνται να τα εκκενώσουν όπως τους καλεί να κάνουν ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος προωθείται στη συνοριακή περιοχή του νότου. Δηλώνουν ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι δικός τους και αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι μετά την αποχώρηση του στρατού από αρκετά συνοριακά σημεία διέλευσης. Έχουν ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και βρεφικό γάλα, σύμφωνα με την εκστρατεία για συγκέντρωση δωρεών που προωθεί ο δήμος του Ρμέις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτοκινητοπομπές με βοήθεια είχαν ήδη οργανωθεί από τον Αποστολικό Νούντσιο Πάολο Μποργκία προς τα χριστιανικά χωριά του νότου μετά την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Ωστόσο μια επίσκεψη του Αποστολικού Νούντσιου στον Λίβανο την Κυριακή, που έπρεπε επίσης να συνοδεύεται από μια αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια, χρειάστηκε να ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας

Πηγή: ΚΥΠΕ