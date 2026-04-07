Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε μια συναγωγή της Τεχεράνης από αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας που είχε στόχο, όπως δήλωσε, έναν "υψηλόβαθμο Ιρανό στρατιωτικό διοικητή".

"Τη χθεσινή νύχτα, ο Τσαχάλ χτύπησε έναν ανώτερο διοικητή στις τάξεις της 'Χάταμ αλ Ανμπίγια', της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Τα αποτελέσματα του πλήγματος αυτού εξετάζονται", δήλωσε ο εκπρόσωπος και διαβεβαίωσε ότι μέτρα "είχαν ληφθεί για να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους αμάχους" αναφέροντας "τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και την εναέρια επιτήρηση".

Ο ισραηλινός στρατός "λυπάται πολύ για τις παράπλευρες απώλειες που προκλήθηκαν στη συναγωγή και υπογραμμίζει ότι το πλήγμα σκόπευε έναν σημαντικό στρατιωτικό στόχο στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος, και όχι έναν χώρο λατρείας", πρόσθεσε.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης όπως το πρακτορείο ειδήσεων Mehr και η εφημερίδα Shargh έκαναν λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας για "ολοσχερή καταστροφή" της συναγωγής Ράφι-Νίγια, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία της Παλαιστίνης, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, μετά τους βομβαρδισμούς στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο Ιουδαϊσμός είναι μία από τις επίσημες θρησκείες στο Ιράν, όπου ζει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα που εκτιμάται σε μερικές χιλιάδες μέλη, έναντι περίπου 100.000 που αριθμούσε κατά την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979 καθώς μεγάλο μέρος της διέφυγε από τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση.

