Τσόου-τσόου με φουλάρι Hermès, Χάσκι με ροζ μάσκα του σκι στα μάτια, τσιουάουα με μεξικάνικο καπέλο: τα αφεντικά τους, όπως όλοι στο Φεστιβάλ Σκύλων στο Ντουμπάι, αδιαφορούν επιδεικτικά για τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή για περισσότερο από έναν μήνα.

Η παραλία όπου οργανώθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου το "Barkfest" ήταν κατάμεστη από κόσμο.

Σκυλιά παιχνίδιζαν βγαίνοντας από τη θάλασσα μπροστά σε ξαπλώστρες με μαξιλάρια, παρέλαυναν για τους διαγωνισμούς, πόζαραν για φωτογραφίες μπροστά σε μια μηχανή που έβγαζε φούσκες. Άλλα έτρεχαν ανάμεσα σε πάγκους που πωλούσαν κροκέτες, μίνι καπέλα και γυαλιά ηλίου προσαρμοσμένα στη μουσούδα τους.

«Προς το παρόν όλα πάνε καλά», διαβεβαίωσε η Πόπι, μια 27χρονη Βρετανίδα που εργάζεται σε εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών ψεύτικων βλεφαρίδων και δεν ήθελε να αποκαλύψει το επίθετό της.

Συμμετείχε στο φεστιβάλ μαζί με τον σύντροφό της και ένα από τα γαλλικά μπουλντόγκ τους. Το άλλο υπέφερε από μια μόλυνση στο αυτί και χρειάστηκε να μείνει στο σπίτι, εξήγησε η νεαρή γυναίκα.

«Ακούγονται θόρυβοι»

Προκειμένου να παραμείνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αυτό το κλίμα επίπλαστης ευφορίας και να ξεχαστούν οι καθημερινές επιθέσεις, οι αρχές έχουν εφαρμόσει ανάλογα μέτρα.

Καταρχήν, στο θέμα της άμυνας: το μεγαλύτερο μέρος των 2.191 ντρόουν και 531 πυραύλων που έχουν εκτοξευτεί από το Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν αναχαιτιστεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Εντούτοις, από τα συντρίμμια βλημάτων έχουν χάσει τη ζωή τους 10 άνθρωποι στη χώρα.

Αλλά επίσης και να διατηρηθεί η αίσθηση μιας κανονικότητας. Εάν οι κάτοικοι αντιληφθούν μία ακόμη φορά έναν πύραυλο στον ουρανό, μία στήλη καπνού σε μακρινή απόσταση ή σπασμένα παράθυρα, οι φωτογραφίες δεν κυκλοφορούν πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις.

«Σκεφτείτε το καλά προτού μοιραστείτε. Η διάδοση φημών συνιστά ένα έγκλημα», που τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 200.000 ντιρχάμ (47.000 ευρώ) και ποινή φυλάκισης δύο ετών, προειδοποιεί η αστυνομία του Ντουμπάι στο Χ. Μια άλλη ανάρτηση ενθαρρύνει τους χρήστες να γίνουν τα «μάτια» των δυνάμεων επιβολής του νόμου αναφέροντας στις αρχές τις «αρνητικές συμπεριφορές ή ενέργειες που απειλούν την ασφάλεια της κοινότητας».

Στο Χ επίσης, οι αρχές αναφέρουν τα «περιστατικά», προειδοποιώντας πως οι «θόρυβοι που ακούγονται», ποτέ «εκρήξεις», είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων αναχαιτίσεων.

«Το απολαμβάνω ακόμα περισσότερο»

Καθισμένη σε μια ξαπλώστρα μαζί με την Μπάρμπι και την Κλόντια, τους δύο περουβιανούς άτριχους σκύλους της, η Μαρία είναι «ενθουσιασμένη» που αυτές οι εκδηλώσεις συνεχίζουν να διοργανώνονται.

Παρά την «κατάσταση», όπως όλος ο κόσμος εδώ αποκαλεί τον πόλεμο.

«Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια σε αυτήν τη χώρα», «περισσότερο από το Λονδίνο» όπου διέμενε προηγουμένως, ακόμα και αυτήν τη χρονική στιγμή, υποστηρίζει η 35χρονη Λετονή, διευθύντρια μιας κλινικής γονιμότητας, η οποία επαναλαμβάνει την επιχειρηματολογία πολλών ξένων που μένουν πλέον μόνιμα στο Ντουμπάι.

Ωστόσο, ορισμένοι, ιδίως κάτοικοι με παιδιά, συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την πόλη. Ή σε ορισμένες περιπτώσεις τη συνοικία τους, ακολουθώντας τις ιρανικές προειδοποιήσεις που συστήνουν σε όσους διαμένουν κοντά σε αμερικανικές εταιρείες να απομακρυνθούν.

Κατά τη διάρκεια του Barkfest, καμία από τις ειδοποιήσεις που χτυπούν καθημερινά στα τηλέφωνα για «πιθανές πυραυλικές απειλές» δεν διέκοψε την εκδήλωση.

Και η Σάρα, 40 ετών, επέμεινε ότι ο πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στον Κόλπο δεν έχει επηρεάσει καθόλου τον τρόπο ζωής της - στην πραγματικότητα, τον έχει βελτιώσει.

Όπως όλοι εδώ, αυτή η γυναίκα, που ζει στο Ντουμπάι τον χειμώνα και στη Γερμανία το καλοκαίρι, έχει παρατηρήσει ότι η πόλη έχει αδειάσει.

Χωρίς την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα γεμάτα τουρίστες αξιοθέατα, με καταστήματα και εστιατόρια που προσπαθούν απεγνωσμένα να προσελκύσουν πελάτες, «το απολαμβάνω ακόμα περισσότερο», χαμογελάει η Σάρα, με τα δύο μικροσκοπικά κανίς της στην αγκαλιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP