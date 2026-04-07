Με ένταση ξεκίνησε η 17η συνεδρίαση στη δίκη για την υπόθεση διαφθοράς που αφορά τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, με κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Η διαδικασία συνεχίζεται για πέμπτη εβδομάδα στο δικαστικό συγκρότημα της φυλακής Μαρμαρά στο Σηλυβρία, με συνολικά 414 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 92 παραμένουν προφυλακισμένοι.

Η συνεδρίαση άρχισε περίπου στις 10.45 το πρωί και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που αριθμεί 3.809 σελίδες και συντάχθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2025, ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατονομάζεται ως «αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης» και κατηγορείται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, χειραγώγηση διαγωνισμών, καθώς και παραβάσεις της φορολογικής, δασικής και μεταλλευτικής νομοθεσίας. Για 142 επιμέρους πράξεις ζητείται να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης από 828 έτη και 2 μήνες έως 2.352 έτη.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, το δικαστήριο είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση 18 κατηγορουμένων.

Κατά τη σημερινή διαδικασία το κλίμα στο δικαστήριο οξύνθηκε από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας, όταν ο εισαγγελέας απευθύνθηκε στον Ιμάμογλου αναφερόμενος σε φερόμενη δήλωσή του από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την οποία είχε πει ότι «η εισαγγελική αρχή είναι εγκληματική οργάνωση». Ο εισαγγελέας είπε ότι δεν αποδέχεται αυτή τη διατύπωση και φέρεται να είπε απευθυνόμενος προς τον Ιμάμογλου: «Αν υπερβαίνετε τα όριά σας, θα σας υποδείξουμε τα όριά σας».

Στην τοποθέτηση αυτή αντέδρασε ο συνήγορος υπεράσπισης Τόρα Πεκίν, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του δικαστηρίου είπε: «Δεν μπορεί να λέγεται κάτι τέτοιο, κύριε πρόεδρε». Ο εισαγγελέας επανήλθε, ζητώντας από την πλευρά του Ιμάμογλου να προσέχει τις διατυπώσεις και να αποφεύγει δηλώσεις που, όπως είπε, «σκιάζουν τη δίκη».



Πηγή: ΚΥΠΕ