Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι θέλει να "στείλει ένα σήμα" στις Βρυξέλλες, ερχόμενος να υποστηρίξει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στη Βουδαπέστη πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, καταγγέλλοντας ανάμιξη και παραπληροφόρηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Ήθελα πραγματικά να στείλω ένα σήμα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών, που έκαναν ό,τι μπόρεσαν προκειμένου να διατηρήσουν τον ουγγρικό λαό υπό πίεση επειδή δεν συμπαθούν τον ηγέτη που σηκώθηκε πραγματικά για να υπερασπιστεί τον λαό της Ουγγαρίας", δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όρμπαν. "Δεν θα πω στους Ούγγρους πώς να ψηφίσουν", πρόσθεσε, απαιτώντας από τις Βρυξέλλες να κάνουν το ίδιο.

Προέβη σε δηλώσεις για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επισκέπτεται την Ουγγαρία.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ αισθάνονται βέβαιες ότι μπορούν να πάρουν μια απάντηση από το Ιράν μέχρι τη λήξη της αποψινής προθεσμίας.

