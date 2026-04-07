Το Ισραήλ δεν θα εκφοβιστεί από την «τρομοκρατία», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών μετά τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, κατά τους οποίους σκοτώθηκε ένας δράστης.

«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη... Η τρομοκρατία δεν θα μας εκφοβίσει», τόνισε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο X, ευχαριστώντας τις τουρκικές αρχές για «την ταχεία αντίδρασή τους».

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίσθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κοντά στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Ένας από τους δράστες «συνδέεται με τρομοκρατική οργάνωση» σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP