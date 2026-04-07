Tο ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και επιβεβαίωσε ότι η αποστολή είναι αυτή τη στιγμή χωρίς προσωπικό.

Το Ισραήλ απέσυρε το διπλωματικό προσωπικό του από το προξενείο στις 19 Οκτωβρίου 2023, επικαλούμενο σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν στόχος ήταν το ίδιο το προξενείο. Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι τρεις άνθρωποι, τους οποίους χαρακτηρίζουν ως δράστες, σκοτώθηκαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουλέρ όρισε τρεις εισαγγελείς για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πλάνα που επικαλείται το Reuters δείχνουν αστυνομικό να τραβά όπλο και να καλύπτεται την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.



Διαβάστε επίσης: Τούρκος Υπ. Εσωτερικών: «Εξουδετερώθηκαν τρεις τρομοκράτες-Άμεση έρευνα»





Πηγή: ΚΥΠΕ