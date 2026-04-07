Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Κουβέιτ ζήτησε από τις χώρες του Κόλπου να κάνουν τα πάντα για να αποτραπεί «μία τραγωδία», λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει τις υποδομές της χώρας.

«Ελπίζουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα ενεργοποιήσουν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί μία τραγωδία να επιπέσει επί της περιοχής», δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ο Μοχαμάντ Τουτουντζί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει στις 20.00 της Τρίτης ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Κύπρου) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ιράν θα μπορούσε «να αφανιστεί σε μία νύκτα».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιθυμεί καμία κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», διαβεβαίωσε ο ιρανός πρεσβευτής προσθέτοντας ότι «παρακολουθεί με προσοχή (...) τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των άλλων χωρών για το θέμα».

Προειδοποίησε δε ότι «η υλοποίηση» των απειλών του Τραμπ θα έχει ως συνέπεια «την καθολική διακοπή των εξαγωγών ενέργειας από την περιοχή». «Η ευθύνη θα βαρύνει πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση», είπε.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, χώρας μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε με ανάρτηση στο Χ χωρίς άλλα στοιχεία ότι οι προσπάθειες για το τερματισμό του πολέμου πλησιάζουν σε «κρίσιμη και δύσκολη» φάση.

Πηγή: ΑΠΕ