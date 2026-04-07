Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Ρωσία και αρκετές χιλιάδες άλλοι έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Εικόνες βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χωριά καλυμμένα με νερό και πλημμυρισμένους δρόμους, μετά από εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το Νταγκεστάν, μια ρωσική δημοκρατία στον Καύκασο, αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την Le Figaro.

Μία από τις ακολουθίες δείχνει την κατάρρευση μέρους ενός πολυώροφου κτηρίου κατοικιών στην πρωτεύουσα της περιοχής Μαχατσκάλα, που βρίσκεται στις όχθες της Κασπίας Θάλασσας.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα κύματα, γεγονός που οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ένα άλλο άτομο πέθανε σε κατολίσθηση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Ορισμένες μονάδες επεξεργασίας νερού έπρεπε να κλείσουν λόγω διακοπών ρεύματος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους καθώς αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις, ανέφερε το υπουργείο.

Οι πλημμύρες έπληξαν ήδη το Νταγκεστάν την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας μεγάλες διακοπές ρεύματος και ωθώντας τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Πηγή: ΕΡΤ