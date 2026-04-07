Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο παραχώρησε σήμερα αναλυτική συνέντευξη στην εφημερίδα Corriere della Sera, με κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν.

«Ο κίνδυνος είναι η παραφροσύνη, σε κάθε κίνηση αντιστοιχεί μια αντίδραση ανώτερου επιπέδου. Ο Τραμπ είναι ο ηγέτης μιας κυρίαρχης χώρας και κανείς, στο εξωτερικό, δεν είναι σε θέση να τον επηρεάσει. Θεωρώ απλά ότι θα έπρεπε να έχει πιο θαρραλέους συνεργάτες, ένα από τα προβλήματα της προεδρίας αυτής είναι ότι κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει τον αρχηγό», τόνισε ο Κροζέτο.

«Το Ιράν τον Αγιατολάχ, ως επικεφαλής του αντιδυτικού εξτρεμισμού -που καταπίεζε κάθε ελευθερία- ήταν πρόβλημα για όλους μας. Ο πόλεμος αυτός, ο οποίος αποφασίσθηκε μόνον από δυο εταίρους, χωρίς διάλογο και διεθνή νομιμοποίηση, αποτελεί δώρο προς το Ιράν. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους και τους χρόνους που επελέγησαν, θα χρειαζόταν καλύτερη προετοιμασία, η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν νομίζω με επιτυχή έκβαση», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου 'Άμυνας.

Με αναφορά στο μέλλον της Ατλαντικής Συμμαχίας, τέλος, ο Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε στην Corriere della Sera: «Η Ιταλία δεν είναι σύμμαχος του Τραμπ ή του Μπάιντεν, είμαστε σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνον ένας χαζός μπορεί να νομίζει ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να σπάσει. Ας δούμε την σημερινή κατάσταση και την περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να εκτοξεύσει πύραυλο προς την χώρα μας. Αν δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ, κάθε χώρα θα κινδύνευε σαφώς περισσότερο και θα ήταν σίγουρα πιο απροστάτευτη. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ μπορεί να βγει από το ΝΑΤΟ. Θα χρειαζόταν την ψήφο του Κογκρέσου και αμφιβάλλω ότι θα ήταν θετική. Θα μπορούσε όμως να αποφασίσει να αποσύρει τους στρατιώτες από την Ευρώπη. Κάτι που θα μας έκανε πιο ευάλωτους, με μια πιο περιορισμένη άμυνα. Αυτή την στιγμή δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε όλοι μαζί, αντικαθιστώντας τους».

Πηγή: ΑΠΕ