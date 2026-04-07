Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε αστικό λεωφορείο στοίχισε σήμερα τη ζωή σε 3 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 12 άλλων στη Νικόπολη, στην ανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα σε δημόσια συγκοινωνία. Συνέβη κατά την ώρα αιχμής, ενώ οι άνθρωποι πήγαιναν στη δουλειά τους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, μέσω ανάρτησης στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ