Η μόνη οδική αρτηρία που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν έκλεισε για λόγους ασφαλείας μετά τις προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν στην περιοχή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

"Η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Βασιλιάς Φαχντ ανεστάλη για προληπτικούς λόγους", ανακοίνωσε η General Authority for King Fahd Causeway, που είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται τη γέφυρα αυτή 25 χιλιομέτρων που συνδέει οδικώς τις δύο χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ