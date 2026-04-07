Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών φέρεται να αποδίδεται η απόπειρα δολοφονίας του διάσημου Αμερικανού τραγουδιστή της ραπ μουσικής, Offset και ενός φίλου του σε λόμπι ξενοδοχείου -καζίνου στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο Offset είναι «καλά» και «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική περίθαλψη».

Footage surfaces from the scene where Offset was shot at a casino in Hollywood, Florida. 😳 pic.twitter.com/XKO9uk4dTI — My Mixtapez (@mymixtapez) April 7, 2026

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Seminole δήλωσε στο TMZ: «Γνωρίζουμε ένα περιστατικό που συνέβη σε χώρο στάθμευσης μετά τις 7 μ.μ. τη Δευτέρα έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μη απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς σε ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital».

«Η αστυνομία του Seminole έφτασε αμέσως στο σημείο και η κατάσταση περιορίστηκε γρήγορα. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο χώρος είναι ασφαλής και δεν υπάρχει απειλή για το κοινό».

Video of aftermath of incident that happened at hard rock casino where allegedly Offset and Lil Tjay both were shot. pic.twitter.com/ZlzTOTam1W — DJ Akademiks (@Akademiks) April 7, 2026

Μαζί με τον Offset ήταν και ο Lil Tjay, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε.

Πηγή: ΕΡΤ