Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας τραυματισμούς και την εξαφάνιση ενός ατόμου, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της στρατηγικής γέφυρας «Bridge of the Americas».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε μετά από φωτιά σε βυτιοφόρα καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Μπαλμπόα, κοντά στην είσοδο της Διώρυγας του Παναμά στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, με τις φλόγες να καλύπτουν τον δρόμο και οδηγούς να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους για να σωθούν.





Huge tanker explosion in the Panama Canal. The last maritime choke point that was functioning normally... pic.twitter.com/GIX1hgi5Py — Ryan Petersen (@typesfast) April 7, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για εντοπισμό πιθανού εγκλωβισμένου.

Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της χώρας επιβεβαίωσε ότι η γέφυρα έχει κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικοί έλεγχοι για την καταλληλότητά της.

Η «Bridge of the Americas» αποτελεί βασική οδική αρτηρία, μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων, που συνδέει περιοχές γύρω από τη Διώρυγα του Παναμά, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για επιπτώσεις στις μετακινήσεις και την ευρύτερη λειτουργία της περιοχής.



