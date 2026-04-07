Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις σκληρές απειλές που εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας με εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε σαφές τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, τονίζοντας πως εάν δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τερματισμό της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες. Η διορία εκπνέει το βράδυ της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), με τον ίδιο να προειδοποιεί πως η χώρα θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί εν μία νυκτί».

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί πολίτες είναι διατεθειμένοι να υποστούν θυσίες για να ανατραπεί το καθεστώς, επικαλούμενος πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μεγάλο μέρος του πληθυσμού τάσσεται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε ικανοποίηση για την επιχείρηση διάσωσης αγνοούμενου Αμερικανού αεροπόρου, μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15 στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική». Ωστόσο, δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για διαρροές στον Τύπο σχετικά με την ύπαρξη του αγνοούμενου, φθάνοντας στο σημείο να απειλήσει με φυλάκιση δημοσιογράφο εάν δεν αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Επικρίσεις διατύπωσε και κατά συμμάχων των ΗΠΑ, όπως το ΝΑΤΟ, καθώς και η Αυστραλία και η Ιαπωνία, για τη μη συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση –όπως είπε– με χώρες της Μέσης Ανατολής που προσέφεραν στήριξη.

Από την πλευρά του, το Ιράν απέρριψε με σκληρή γλώσσα τις απειλές, κάνοντας λόγο για «αλαζονική ρητορική» που δεν επηρεάζει τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων. Εκπρόσωπος των ιρανικών δυνάμεων υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δηλώσεις αποσκοπούν στην κάλυψη στρατιωτικών αποτυχιών.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη και την ευρύτερη περιοχή, ενώ ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να τίθενται σε λειτουργία για την αναχαίτισή τους.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών σε στόχους εντός του Ιράν, μετά την αποτυχία πρωτοβουλιών για κατάπαυση του πυρός. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχευαν υποδομές στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η κρίση φαίνεται να εισέρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της σύγκρουσης και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ