Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να παρείχαν στο Ιράν λεπτομερή λίστα με 55 κρίσιμους ενεργειακούς στόχους στο Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Jerusalem Post από πηγή κοντά στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η έκθεση, η οποία υπογραμμίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής και πληροφοριακής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν επιτρέπουν στο Ιράν να πραγματοποιήσει πλήγματα ακριβείας στο ενεργειακό δίκτυο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι στόχοι κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τη στρατηγική τους σημασία:

Επίπεδο 1: Κρίσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, των οποίων η καταστροφή θα μπορούσε να παραλύσει το εθνικό ενεργειακό σύστημα. Ως βασικός στόχος αναφέρεται ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Orot Rabin.

Επίπεδο 2: Μεγάλοι αστικοί και βιομηχανικοί ενεργειακοί κόμβοι, κυρίως στο κεντρικό Ισραήλ, που εξυπηρετούν μεγάλα κατοικημένα κέντρα.

Επίπεδο 3: Τοπικές υποδομές. Οι στόχοι περιλαμβάνουν περιφερειακούς υποσταθμούς που υποστηρίζουν βιομηχανικές ζώνες και μικρότερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη ρωσική αξιολόγηση για την ευαλωτότητα του Ισραήλ, «σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το ισραηλινό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απομόνωσης». Επειδή το Ισραήλ είναι ένα «ενεργειακό νησί» που δεν εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από γειτονικές χώρες, οι ρωσικές υπηρεσίες φέρονται να ενημέρωσαν το Ιράν ότι η καταστροφή ακόμη και λίγων κρίσιμων σημείων θα μπορούσε να προκαλέσει πλήρη και παρατεταμένη κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος, με μαζικά μπλακ άουτ και τεχνικές βλάβες που δεν θα μπορούσαν να αποκατασταθούν εύκολα.

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για ενίσχυση της συμμαχίας Ρωσίας-Ιράν

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποιεί για την ενίσχυση της συμμαχίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, επισημαίνοντας ότι η «τεχνογνωσία» που έχει αποκτήσει η Ρωσία στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία μεταφέρεται πλέον στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ρώσοι τους βοήθησαν επίσης, όπως οι Ιρανοί βοήθησαν [τη Ρωσία] στην αρχή του πολέμου, όταν τους έδωσαν τα Shahed», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Jerusalem Post πριν από δύο εβδομάδες. «Απέκτησαν μεγάλη εμπειρία στο πεδίο της μάχης και αυτό επηρεάζει και θα επηρεάσει και άλλες περιοχές».

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να παρέχει στο Ιράν drones τύπου Shahed που κατασκευάζονται σε ρωσικό έδαφος. Όπως ανέφερε, «ρωσικά εξαρτήματα» εντοπίστηκαν σε drone που καταρρίφθηκε πρόσφατα σε χώρα της Μέσης Ανατολής, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη χώρα για λόγους ασφαλείας.

«Είδαμε κάποια εξαρτήματα· είχαν ρωσικά χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουμε, γιατί οι Ιρανοί δεν τα παρήγαγαν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το κίνητρο πίσω από τη μεταφορά πληροφοριών είναι διπλό: αφενός να ενισχυθεί ο βασικός σύμμαχος της Ρωσίας στην περιοχή και αφετέρου να δημιουργηθεί μια νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, που θα αποσπάσει τη διεθνή προσοχή και πόρους από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο πρέσβης της Ρωσίας στο Ισραήλ, Ανατόλι Βίκτοροφ, απάντησε στις κατηγορίες δηλώνοντας:

«Η Ρωσία και το Ισραήλ έχουν καθιερώσει εδώ και καιρό επαφές για θέματα εθνικής ασφάλειας. Οι επαφές αυτές διατηρούνται εντατικά μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Τα πιο κρίσιμα ζητήματα συζητούνται στο υψηλότερο επίπεδο. Εκτιμούμε την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σε αυτόν τον τομέα».

«Εκπρόσωποι της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις “κατηγορίες” ότι η χώρα μας παρέχει πληροφορίες στο Ιράν», πρόσθεσε.

