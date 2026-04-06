Μια διπλή απειλή, από τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Χέγκσεθ, περιείχε η συνέντευξη Τύπου για τη διάσωση του πιλότου του F-15 από το εσωτερικό του Ιράν. Η Τεχεράνη, είπαν και οι δύο, πρέπει να περιμένει δύο νύχτες βομβαρδισμού που μπορεί να την «τσακίσει».

Μπορεί να «τσακίσουμε» το Ιράν σε μια νύχτα, αυτή μπορεί να είναι αύριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και, λίγο αργότερα, σε εξίσου υψηλούς τόνους, ο υπουργός είπε ότι σήμερα (ενν. Δευτέρα) «θα γίνουν οι περισσότεροι βομβαρδισμοί από την αρχή του πολέμου και αύριο ακόμη περισσότεροι».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε με πολλές λεπτομέρειες (όσες μπορούσε να αποκαλύψει) στην περιπλοκότητα της επιχείρησης: «Στείλαμε 200 ανθρώπους και πολλές δεκάδες αεροσκάφη κάθε τύπους για να μαζέψουμε έναν, ήμασταν πολύ ταλαντούχοι και πολύ τυχεροί», είπε ο Τραμπ και εξήγησε ότι πολλά από τα μέσα ήταν για την παραπλάνηση των Ιρανών.

Τα ελικόπτερά μας πετούσαν πολύ χαμηλά, και δέχτηκαν πάρα πολλές σφαίρες, είπε και τόνισε ότι «κανείς δεν έχει τα μέσα που έχουμε εμείς». Η όλη επιχείρηση τελείωσε με χωρίς να τραυματιστεί κανένας Αμερικανός, αν και υπήρχαν απώλειες στα στρατιωτικά αεροσκάφη.

The second rescue mission involved 155 aircraft:



4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft and more.

Τα C-130 δεν μπορούσαν να απογειωθούν εξαιτίας του μαλακού και υγρού χώματος, για αυτό και στάλθηκαν τρία μικρότερα και πιο ελαφριά αεροσκάφη. Βομβαρδίσαμε τα C-130 -«αρκετά παλιά αεροσκάφη»- για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών, είπε ο Τραμπ.

Εκθείασε μάλιστα τις ειδικές μονάδες που ήταν στο σημείο της διάσωσης καθώς «συναρμολόγησαν τρία ελικόπτερα σε 10 λεπτά», ενώ εγκωμίασε το στρατιωτικό προσωπικό για τα εναλλακτικά σχέδια που είχαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν.

God was watching us.

Και όπως συνόψισε: «Μας έβλεπε ο Θεός και πήγε καλά η επιχείρηση», για την οποία είπε σε άλλο σημείο ότι «το ότι βρήκαμε τον πιλότο είναι σαν να βρεις ψύλλο στα άχυρα».

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τον Τραμπ ήταν αυτό της διαρροής της πληροφορίας ότι διασώθηκε ένας πιλότος του F-15 και αναζητούν οι ΗΠΑ τον δεύτερο. «Έτσι το έμαθαν οι Ιρανοί. Εμείς θα τον βρούμε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο που διέρρευσε την πληροφορία και εξαιτίας του κινδύνευσαν πολλοί στρατιωτικοί», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, που είπε ότι «έχουμε μοναδικές -και απόρρητες- ικανότητες στη CIA που μόνο ο πρόεδρος μπορεί να κινητοποιήσει». Αναφέρθηκε ακόμη στην επιχείρηση παραπλάνησης κατά των Ιρανών.

«Τον βρήκαμε το πρωί του Σαββάτου πριν τον βρουν οι Ιρανοί, τον διασώσαμε το βράδυ του Σαββάτου», συνόψισε ο Ράτκλιφ.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η παρέμβαση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Πέρα από τα εγκώμια στα στελέχη που έφεραν σε πέρας την επιχείρηση, αλλά και την απειλή με εντατικό βομβαρδισμό του Ιράν, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι Ιρανοί «είναι ντροπιασμένοι για την αποτυχία τους - και έτσι θα έπρεπε – και αναρωτιούνται: "Πώς τα κατάφεραν οι Αμερικανοί;"».

Μεταξύ άλλων παραλλήλισε τη διάσωση του πιλότου με το Πάσχα: «Ο πιλότος καταρρίφθηκε Μεγάλη Παρασκευή (των Καθολικών), κρυβόταν το Μ. Σάββατο και σώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής», είπε ο υπουργός Πολέμου και κατέληξε: «Ο Θεός είναι καλός».

Πηγή: Πρώτο Θέμα