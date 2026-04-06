Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών διεξήγαγε "επιχείρηση αντιπερισπασμού" για να "προκαλέσει σύγχυση" στους Ιρανούς, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αεροπόρων, των οποίων το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της CIA.

"Εκτός από τα ανθρώπινα μέσα και τις τεχνικές που επιστρατεύτηκαν από τον πρόεδρο για να βρεθούν οι αεροπόροι μας, η CIA διεξήγαγε μια επιχείρηση αντιπερισπασμού με στόχο να προκαλέσει σύγχυση στους Ιρανούς οι οποίοι τους κυνηγούσαν ασταμάτητα", δήλωσε ο Τζον Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, έχοντας δίπλα του τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

