Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υποσχέθηκαν σήμερα να εκδικηθούν για τον θάνατο του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών τους, του Ματζίντ Χαντεμί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα λίγες ώρες νωρίτερα.

«Ο μοχθηρός και απελπισμένος εχθρός θα έπρεπε να γνωρίζει πως μια μαζική απάντηση» του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης «περιμένει τους οργανωτές και αυτουργούς αυτού του εγκλήματος», διαβεβαίωσε ο οργανισμός στον ιστότοπο των Φρουρών της Επανάστασης Sepah News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ