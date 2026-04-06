Με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε αιχμές κατά της ισραηλινής ηγεσίας, προβαίνοντας για άλλη μία φορά σε έμμεση σύγκριση με τον Χίτλερ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και στην ανάγκη η Τουρκία να παραμείνει εκτός της κρίσης.

Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να εντείνει την κριτική του προς την ισραηλινή κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ιστορικές αναφορές που παραπέμπουν ευθέως σε αυταρχικά πρότυπα, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να υπονομεύει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ιστορία είναι γεμάτη από αμέτρητα παραδείγματα. Ο Χίτλερ, για παράδειγμα, έπεσε θύμα των αχαλίνωτων φιλοδοξιών του και προκάλεσε μεγάλο πόνο στον εαυτό του, στον λαό του και στον κόσμο.

Όσοι ακολουθούν σήμερα τα χνάρια του Χίτλερ δεν παίζουν τον ρόλο του Χίτλερ μόνο εναντίον της ανθρωπότητας, αλλά και εναντίον των ίδιων των πολιτών τους», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ορμούζ και παγκόσμια οικονομία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στη στρατηγική σημασία του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις που θα είχε μια πιθανή διακοπή της λειτουργίας του για την παγκόσμια οικονομία.

«Ο πορθμός του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένας συνηθισμένος διάδρομος διέλευσης, αλλά μια κρίσιμη αρτηρία μέσω της οποίας μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και ένα πολύ σημαντικό μέρος του φυσικού αερίου. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η ενέργεια», επισήμανε, για να προσθέσει ότι «το κλείσιμο του Ορμούζ δεν επηρεάζει μόνο έναν τομέα, αλλά κλονίζει βαθιά την παγκόσμια οικονομία σε όλους τους τομείς, από την ενέργεια έως τη γεωργία, από τη βιομηχανία έως την τεχνολογία».

Στόχος η αποφυγή εμπλοκής

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η βασική προτεραιότητα της Άγκυρας είναι να μείνει εκτός της κρίσης και να προστατεύσει την οικονομική ευημερία των πολιτών.

«Ενώ στην περιοχή μας επικρατούν κρίσεις και συγκρούσεις, έχουμε ένα και μόνο θέμα στην ατζέντα μας: να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά και να αυξήσουμε το ψωμί στο τραπέζι του λαού μας», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία για να αντιμετωπίσει πιθανές επιπτώσεις από την κρίση, ιδίως στους τομείς των μεταφορών.

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα. Έχουμε λάβει μέτρα και στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας, της ναυτιλίας και των οδικών μεταφορών», δήλωσε.

«Λαμπρό αστέρι» της νέας εποχής

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι, παρά τις προκλήσεις, η Τουρκία αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

«Ακόμη και σε ξένα μέσα ενημέρωσης, γνωστά για την εχθρότητά τους προς τη χώρα μας, δημοσιεύονται ειδήσεις ότι η Τουρκία θα είναι το “Λαμπρό Αστέρι” της νέας εποχής», ανέφερε.

Κάλεσμα προς διεθνή κοινότητα – «Φτάνει πια!»

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο παράνομο και επιζήμιο για την ανθρωπότητα.

«Έχει έρθει η ώρα η διεθνής κοινότητα να πει ‘φτάνει πια’ σε αυτή την πορεία. Ευχή μας είναι να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν αυτός ο παράνομος, άσκοπος, παράτυπος και εξαιρετικά δαπανηρός για όλη την ανθρωπότητα πόλεμος», δήλωσε.