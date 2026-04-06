Με έντονα επικριτικό τόνο αντιμετωπίζει ο τουρκικός Τύπος τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας–Ισραήλ, παρουσιάζοντάς την ως εξέλιξη που εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η συμφωνία ύψους 757,84 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια 36 συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών PULS, με συμμετοχή της ισραηλινής Elbit Systems, ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Αθήνας–Τελ Αβίβ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η συμφωνία προβλέπει και συμπαραγωγή στην Ελλάδα, με ορίζοντα υλοποίησης 4 ετών και επιπλέον 10ετή υποστήριξη.

Τουρκιγέ

Η Ελλάδα παραβίασε και πάλι τη Συνθήκη της Λωζάνης! «36 συστήματα PULS θα αναπτυχθούν στο Αιγαίο»

Το δημοσίευμα υιοθετεί έντονα επικριτικό τόνο απέναντι στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947), εξοπλίζοντας νησιά του Αιγαίου που –κατά το τουρκικό αφήγημα– έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Κάνει λόγο για «παραβίαση» και «κλιμάκωση», ενώ χαρακτηρίζει τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ ως «βαθύτερη στρατιωτική σύμπραξη», αφήνοντας αιχμές περί απειλής προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συστήματα αυτά σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στα Δωδεκάνησα και σε νησιά του Αιγαίου, αλλά και στον Έβρο, με στόχο –όπως υποστηρίζεται– στρατηγικές υποδομές της Τουρκίας.

Μιλιέτ

Τεράστια αμυντική συμφωνία ύψους 757,84 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ! Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την προμήθεια εκτοξευτών πυραύλων PULS

Το δημοσίευμα δίνει έμφαση στη σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, παρουσιάζοντάς την ως «κρίσιμη εξέλιξη» εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αυξάνει σταθερά τις αμυντικές της δαπάνες και προχωρά σε εκτεταμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα έως το 2036, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι η συνεργασία με το Ισραήλ αποκτά στρατηγικό βάθος, με πιθανή εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων και περαιτέρω συμπράξεις (όπως αντιπυραυλική ασπίδα 3 δισ. ευρώ).

Σαμπάχ

Το Ισραήλ και η Ελλάδα κατέληξαν σε τελική συμφωνία: Στην Αθήνα θα πωληθεί το σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων τύπου PULS.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη συμφωνία Ισραήλ–Ελλάδας ως μέρος μιας ευρύτερης και εντατικής στρατιωτικής συνεργασίας, με σαφή κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Υπονοείται ότι η Ελλάδα προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα, τόσο μέσω εξοπλισμών όσο και μέσω συμπαραγωγής, ενισχύοντας τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ.