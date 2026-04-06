Και οι 41 ανθρακωρύχοι που είχαν παγιδευτεί σε υπόγειες στοές μετά την ουκρανική επίθεση στο ανθρακωρυχείο του Μπιλορέτσενσκα που βρίσκεται στην κατεχομένη από την Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς, δήλωσε διορισθείς από την Μόσχα αξιωματούχος.

Ο Λεονίντ Πασέτσνικ, ο διορισθείς από την Μόσχα επικεφαλής της περιοχής, δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο ανθρακωρυχείο και οι εργάτες μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι κανένας από τους ανθρακωρύχους δεν τραυματίσθηκε και κανένας δεν χρειάσθηκε ιατρική περίθαλψη.

Νωρίτερα ο Πασέτσνικ είχε δηλώσει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν υποσταθμό που τροφοδοτεί με ρεύμα το ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οι ανθρακωρύχοι στις στοές, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.

Το Κίεβο δεν σχολίασε το περιστατικό.



