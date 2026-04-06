Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρησή του σε μεγαλύτερη απόσταση από την περιοχή επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, στόχος φέρεται να ήταν το USS Tripoli, ένα αποβατικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων τύπου LHA-7.

Η ιρανική πλευρά ισχυρίζεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με «αστραπιαίας ταχύτητας πυραύλους», οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ανάγκασαν το πλοίο να απομακρυνθεί βαθύτερα προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό. Ωστόσο, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο ή το ακριβές σημείο του περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) είχε ανακοινώσει πως το USS Tripoli, το οποίο μεταφέρει περίπου 3.500 άτομα προσωπικό καθώς και μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, έφτασε στη Μέση Ανατολή στις 27 Μαρτίου, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τον ισχυρισμό του Ιράν περί επίθεσης στο συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο.



Πηγή: Πρώτο Θέμα