Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έπληξαν περιοχές κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά το ίδιο το εργοστάσιο δεν έχει υποστεί ζημιές.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ εξηγεί ότι η επιβεβαίωση βασίζεται στην ανεξάρτητη ανάλυση που έκανε σε νέες δορυφορικές εικόνες και την ενδελεχή γνώση του σταθμού. Διευκρινίζει δε ότι μία επίθεση έπληξε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 75 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.

Την περασμένη εβδομάδα, η IAEA πληροφορήθηκε από το Ιράν για το πλήγμα βλήματος κοντά στην περίμετρο του σταθμού του Μπουσέρ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ