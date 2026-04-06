Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars - το μεγαλύτερο του Ιράν - στην Ασαλούγιε.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό.

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε με ισχύ το μεγαλύτερο πετροχημικό συγκρότημα του Ιράν, που βρίσκεται στην Ασαλούγιε, έναν βασικό στόχο που αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της πετροχημικής παραγωγής της χώρας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Κατς τόνισε ότι ο βομβαρδισμός αυτός επιφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα για την Τεχεράνη. «Αυτό αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πλήγμα που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για το ιρανικό καθεστώς», τόνισε, λέγοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουνε να βομβαρδίσουν με «πλήρη ισχύ εθνικές υποδομές του Ιράν».

Εταιρείες που παρέχουν ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και οξυγόνο στην Ασαλούγιε δέχτηκαν επίθεση, αλλά η πετροχημική εταιρεία Pars δεν έχει υποστεί ζημιές, τόνισε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις πετροχημικές μονάδες της Ασαλούγιε έχει διακοπεί.







Israeli Defense Minister Israel Katz:



The IDF forcefully struck Iran's largest petrochemical plant. This key facility accounts for about 50% of Iran's petrochemical output. This follows an attack on Iran's second-largest facility last week.



Η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» μετά τον βομβαρδισμό του πετροχημικού συγκροτήματος, αλλά η έκταση της ζημιάς μένει να εκτιμηθεί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο και οι τεχνικές πτυχές και η έκταση της ζημιάς διερευνώνται», ανέφερε το IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της ιρανικής πετροχημικής εταιρείας, η οποία πρόσθεσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το σύμπλεγμα φυσικού αερίου στην Ασαλούγιε στο νότιο Ιράν βρίσκεται στην άκρη του τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars, το οποίο το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ και είναι απαραίτητο για τον ενεργειακό τομέα του Ιράν.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ επιτέθηκε στην κύρια ενεργειακή πηγή του Ιράν, το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, και στις υποδομές του στον κοντινό κόμβο επεξεργασίας Ασαλούγιε, με την Ισλαμική Δημοκρατία να απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Σάββατο, κοινές ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στη νότια επαρχία Χουζεστάν του Ιράν. «Οι δύο εγκαταστάσεις, που αντιπροσωπεύουν το 85% των πετροχημικών εξαγωγών του Ιράν, είναι πλέον εκτός λειτουργίας», ανέφερε σήμερα ο Κατς, αναφερόμενος στο πλήγμα του Σαββάτου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα αυτά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ