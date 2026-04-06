Ιστορική ημέρα αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή για το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, καθώς οι τέσσερις αστροναύτες ετοιμάζονται να φτάσουν στο πιο απομακρυσμένο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ άνθρωπος από τη Γη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), το διαστημόπλοιο Orion θα ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε καταγράψει το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970. Η απόσταση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 252.760 μίλια από τη Γη, υπερβαίνοντας τα 248.655 μίλια της ιστορικής αποστολής.





Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της πτήσης γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν επιστημονικές παρατηρήσεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμβολή της αποστολής στην κατανόηση της ίδιας της Γης. Όπως εξήγησε η επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, δρ Κέλσι Γιανγκ, η Σελήνη λειτουργεί ως «μάρτυρας» της ιστορίας του ηλιακού συστήματος, διατηρώντας γεωλογικά στοιχεία που στη Γη έχουν αλλοιωθεί λόγω τεκτονικών διεργασιών, ωκεανών και βλάστησης.





We have arrived! 🌕@NASA’s Orion spacecraft for Artemis II has officially entered the lunar sphere of influence. Soon, the astronauts onboard will begin their lunar flyby. pic.twitter.com/wldAXqN641 — Lockheed Martin Space (@LMSpace) April 6, 2026

Το πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνει σειρά κρίσιμων σταθμών, μεταξύ των οποίων η έναρξη των σεληνιακών παρατηρήσεων, η προσωρινή απώλεια επικοινωνίας όταν το Orion περάσει πίσω από τη Σελήνη, καθώς και το φαινόμενο «Earthset», όταν η Γη θα «χαθεί» πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα.





Στις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, το σκάφος θα προσεγγίσει στο κοντινότερο σημείο τη Σελήνη, σε απόσταση περίπου 4.070 μιλίων, ενώ λίγο αργότερα θα καταγραφεί η μέγιστη απόσταση από τη Γη. Ακολουθεί το εντυπωσιακό «Earthrise», με τη Γη να επανεμφανίζεται στο οπτικό πεδίο των αστροναυτών, καθώς και ένα σπάνιο φαινόμενο ηλιακής έκλειψης, ορατό από το Orion.

Η αποστολή Artemis II αποτελεί κομβικό βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές.