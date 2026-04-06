Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ενώ 16 άλλοι τραυματίστηκαν και σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

"Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, ανάμεσά τους ένα παιδί ηλικίας μόλις 2 ετών", κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό.

Η DTEK, η βασική ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρισμού της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 16.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση στην πόλη αυτή και διευκρίνισε ότι από την επίθεση υπέστη εκτεταμένες ζημιές μια ενεργειακή εγκατάσταση.

Από τα πλήγματα δημιουργήθηκε μια τεράστια τρύπα σε κτίριο κατοικιών, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρέθηκαν στο σημείο και τα σωστικά συνεργεία.







Update! The number of injured CIVILIANS following last night's russian terrorist attack on Odesa has increased to 10(a baby among em)! There are people trapped under the rubble 😔! The barbarians deliberately hit an apartment building, houses and a kindergarten😡! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/QbU9zWn9Q9 — Clown (@DanaSLJL) April 6, 2026

Η Οδησσός, μεγάλη πόλη λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα από την οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών εξαγωγών, γίνεται συχνά στόχος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 140 drones στη διάρκεια της νυχτερινής της επίθεσης, από την οποία υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές στις επαρχίες Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους "συμμάχους" του Κιέβου να το βοηθήσουν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αντιαεροπορική του άμυνα προκειμένου να αυξήσει "το ποσοστό αναχαιτίσεων" των ρωσικών πυραύλων και drones που εξαπολύονται κάθε βράδυ εναντίον της χώρας του.

Στη Χερσώνα, επίσης στη νότια Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε επίθεση του πυροβολικού της Ρωσίας, από την οποία τραυματίστηκαν και τρεις άλλοι άνθρωποι, όπως επεσήμανε η τοπική εισαγγελία σε ανάρτησή της στο Telegram.







W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Odessę zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a 10 osób odniosło obrażenia, z czego 2 są w stanie krytycznym – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. pic.twitter.com/NtmN6Hutla — Obserwator Wojen (@ObserwatorWojen) April 6, 2026

Στη ρωσική πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, έκανε λόγο για «μαζικές επιθέσεις με drones», τις οποίες εξαπολύει η Ουκρανία από χθες, Κυριακή, το πρωί, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια κατοικιών και σπίτια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε 50 ουκρανικά drones στη διάρκεια της περασμένης νύκτας της Κυριακής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ