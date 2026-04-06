Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ερευνά πυροβολισμούς που ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή γύρω από το πάρκο Λαφαγιέτ (Lafayette Park) της Ουάσινγκτον λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, και πραγματοποίησαν έρευνα στο πάρκο, ακριβώς βόρεια της προεδρικής κατοικίας, καθώς και στη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Δεν εντοπίστηκε ύποπτος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία. Η υπηρεσία και οι συνεργάτες της αναζητούν πιθανό όχημα και πρόσωπο που μπορεί να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) βρισκόταν στην Ουάσινγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Λευκό Οίκο παραμένουν κανονικές, αλλά «έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αυξημένο επίπεδο ασφαλείας».





SHOTS REPORTEDLY FIRED NEAR THE WHITE HOUSE--- 800 blk 16th St NW. Multiple police agencies have closed several blocks north of the White House after a man allegedly fired gunshots around 1 a.m. Rifle casings have reportedly been found on the ground. Gunman at large. Please send… pic.twitter.com/Cq0xcUAD15 — Alan Henney (@alanhenney) April 5, 2026

Η έρευνα έκλεισε ορισμένους δρόμους στην περιοχή, οι οποίοι έκτοτε έχουν ανοίξει ξανά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, σε ανάρτησή του στο X.

Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε στο BBC το βράδυ της Κυριακής ότι «η έρευνα συνεχίζεται».

Ο πρόεδρος παρέμεινε στην πρωτεύουσα αυτό το Σαββατοκύριακο αντί να μεταβεί στο κτήμα του, Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όπου περνά συχνά τα Σαββατοκύριακά του.

Σε ανάρτησή του στο X, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο Τραμπ «εργάζεται ασταμάτητα στον Λευκό Οίκο και το Οβάλ Γραφείο» αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του BBC για σχολιασμό.



