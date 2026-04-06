Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP