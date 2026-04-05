Mεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν ακόμη και αύριο Δευτέρα, άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Κυριακή, ενώ παράλληλα απείλησε να κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να «πάρει» το πετρέλαιο της Τεχεράνης εάν δεν δεχτεί την συμφωνία.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «να τα ανατινάξει όλα» και να «καταλάβει το πετρέλαιο» εάν το Ιράν δεν κινηθεί αρκετά γρήγορα προς μια συμφωνία.

Είπε επίσης ότι είχε χορηγήσει αμνηστία στους Ιρανούς διαπραγματευτές για να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν, αν και δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουάσινγκτον βρισκόταν σε επαφή με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.

Το Ιράν δεν απάντησε αμέσως στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι κοντά.