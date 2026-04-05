Η σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ προς την κατεύθυνση ενός ισραηλινού πολεμικού πλοίου το οποίο έπλεε στα ανοικτά του Λιβάνου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο "ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο έδαφος του Λιβάνου".

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας έχει εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου από πολεμικά πλοία, ένα από τα οποία προκάλεσε την Τετάρτη τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

