Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο, κοντά στην κοινότητα Σότζα του κρατιδίου Χιμάτσαλ Πραντές στη βόρεια Ινδία, κι έπεσε σε γκρεμό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 22 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: As per information received by the Police Control Room Kullu, a traveller vehicle met with an accident near Sojha after falling off the road. A total of 22 persons were on board (20 adults and 02 children). Out of these, 18 persons have been…

Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δύο άνδρες και δύο γυναίκες βρήκαν τον θάνατο, ενώ οι 18 διασωθέντες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να δεχθούν ιατρική φροντίδα.

Tragic accident in Banjar, Himachal. A traveller van carrying tourists from Delhi and nearby areas fell into a gorge, 3 lives lost, 5 critically injured, 17 rescued out of 20 onboard. Rescue operation by locals and police is ongoing.



