Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος. Ειδικότερα, ο έλεγχος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

Front end damage is visible on the vehicle thought to be involved in New Iberia, Louisiana.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ματαίωσαν το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα, εκφράζοντας τη θλίψη τους για το συμβάν.

«Προσευχόμαστε για τα θύματα και τις οικογένειές τους σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ