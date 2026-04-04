Η κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) απομάκρυνε σήμερα, επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Η Rosatom εκκενώνει το προσωπικό της από την αναφερόμενη πυρηνική μονάδα από το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι σημερινές απομακρύνσεις προσωπικού είχαν προγραμματιστεί πριν από τη σημερινή ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Χ, ότι ένα μέλος του προσωπικού φυσικής προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου σκοτώθηκε από ένα θραύσμα βλήματος, ενώ ένα κτήριο επηρεάστηκε από τα κρουστικά κύματα και τα θραύσματα.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ να δηλώνει ότι οι εξελίξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ξετυλίγονται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού που σκοτώθηκε ήταν Ιρανός.

Η Rosatom ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του Λιχατσόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ