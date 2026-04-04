Το Ιράκ έκλεισε το νότιο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ με το Ιράν, μετά την απώλεια ενός Ιρακινού πολίτη από αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην ιρανική πλευρά, δήλωσαν σήμερα πηγές ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον πέντε Ιρακινοί τραυματίστηκαν σοβαρά από τους βομβαρδισμούς που έπληξαν μία περιοχή υποδοχής επιβατών στην ιρανική πλευρά.

Η αστυνομία του Ιράκ κάλυψε το πτώμα ενός άντρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τους περισσότερους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνοριακές αρχές του Ιράκ διέταξαν το κλείσιμο της συνοριακής διάβασης για το εμπόριο και τους ταξιδιώτες, ανέφεραν σε μία ανακοίνωσή τους οι αρμόδιες αρχές του Ιράκ.

