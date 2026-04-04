Η αστυνομία της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά αναφορές για μια έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στο Israel Center στην κεντρική πόλη Νάικερκ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς και οι ζημιές στον χώρο, τον οποίο διαχειρίζεται το φιλανθρωπικό ίδρυμα Christians for Israel, ήταν ελάχιστες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό σχετίζεται με μια σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί εναντίον εβραϊκών χώρων στην Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Η αστυνομία σημείωσε ότι ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις και απηύθυνε έκκληση στο κοινό για πληροφορίες .

