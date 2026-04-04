Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν σήμερα δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εκτός νόμου οργάνωση της αντιπολίτευσης και ενέργειες με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία.

Οι εκτελέσεις αυτές είναι οι πιο πρόσφατες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν με στόχο φερόμενα μέλη της οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού (ΜΕΚ), με τέσσερα άλλα πρόσωπα να έχουν εκτελεστεί στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε.

«Ο Αμπολχάσαν Μονταζέρ και ο Βαχίντ Μπανιαμεριάν (…) απαγχονίστηκαν μετά τη δίκη τους και αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή τους», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan Online.

Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί για απόπειρα «εξέγερσης με συμμετοχή σε πολλαπλές τρομοκρατικές ενέργειες», «συμμετοχή στην ομάδα MEK και πράξεις δολιοφθοράς με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία δεν διευκρίνισε την ημερομηνία σύλληψής τους.

Η οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού, που υποστήριξε την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 προτού έρθει σε ρήξη με τους Ιρανούς ηγέτες τη δεκαετία του 1980, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε τις εκτελέσεις αυτές, καταγγέλλοντας σε ανακοίνωσή του ότι το Ιράν «προσπαθεί να κρύψει την αδυναμία του εκτελώντας πολιτικούς κρατούμενους, κυρίως μέλη των ΜΕΚ και υποστηρικτές τους».

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού διευκρίνισαν ότι οι δύο άνδρες που εκτελέστηκαν σήμερα είχαν συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2024 και τον Δεκέμβριο του 2025 το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη τους σε θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ