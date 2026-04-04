Οι τρεις κυανόκρανοί που τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή σε έκρηξη στον νότιο Λίβανο είναι Ινδονήσιοι, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ μερικές ημέρες μετά τον θάνατο στην ίδια χώρα ακόμη τριών Ινδονήσιων μελών της UNIFIL.

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) επεσήμανε ότι έκρηξη σημειώθηκε στο εσωτερικό εγκατάστασης του οργανισμού κοντά στην ελ Αντέισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις κυανόκρανοι οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Δύο εξ αυτών έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το Κέντρο Ενημέρωσης του ΟΗΕ στη Τζακάρτα επιβεβαίωσε ότι και οι τρεις είναι Ινδονήσιοι.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο τριών Ινδονήσιων κυανόκρανων στις 29 και τις 30 Μαρτίου στον νότιο Λίβανο, όπου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μαίνονται και πάλι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ