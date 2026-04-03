Για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2023 οι ρωσικές δυνάμεις δεν απέσπασαν εδάφη στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υποχώρησαν, σύμφωνα με μια ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο σε στοιχεία που συνέλεξε το Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Ο ρωσικός στρατός επιβραδύνει, από τα τέλη του 2025, λόγω των αντεπιθέσεων στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο προχώρησε μόνο κατά 123 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταγράφοντας τη μικρότερη πρόοδο από τον Απρίλιο του 2024.

Σε όλο το μέτωπο, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μόνο 23 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Μάρτιο. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρήσεις διείσδυσης των ρωσικών δυνάμεων πέραν την γραμμής του μετώπου καθώς και τις επιτυχίες που επικαλείται η Μόσχα αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί από το ISW. Το Ινστιτούτο αποδίδει την επιβράδυνση στις ουκρανικές αντεπιθέσεις, στην απαγόρευση χρήσης του Starlink από τη Ρωσία και τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να περιορίσει την πρόσβαση στο Telegram, μια πολύ δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Τους τελευταίους μήνες οι αρχές την έχουν μπλοκάρει και προτρέπουν τους Ρώσους να επιλέγουν την πλατφόρμα Max, την οποία προωθούν ως «εθνική εφαρμογή».

Όπως και τον Φεβρουάριο, η Ρωσία έχασε έδαφος στο νότιο τμήμα της γραμμής του μετώπου, μεταξύ των περιοχών του Ντονέτσκ και του Ντνιπροπετρόφσκ. Σε αυτή τη ζώνη, η Ρωσία είχε εισέλθει για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2025 και κατείχε περισσότερα από 400 τ.χλμ. στα τέλη Ιανουαρίου, έκταση που μειώθηκε στα 200 τ.χλμ. τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια στα 144 τ.χλμ. τον Μάρτιο.

Αντίθετα, η κατάσταση είναι δυσμενής για το Κίεβο βορειότερα στην περιοχή του Ντονέτσκ, προς την κατεύθυνση των δύο μεγάλων περιφερειακών πόλεων Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ. Στα ανατολικά της τελευταίας, τα στρατεύματα του Κρεμλίνου προέλασαν κατά περίπου 50 τ.χλμ. μέσα σε έναν μήνα.

Συνολικά, το 2025 ο ρωσικός στρατός προέλασε περισσότερο από ό,τι τους προηγούμενους 24 μήνες. Ωστόσο, η δυναμική φαίνεται να αντιστρέφεται: κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, τα ρωσικά εδαφικά κέρδη είναι δύο φορές μικρότερα από ότι την ίδια περίοδο του 2025. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Μόσχα κατέχει λίγο περισσότερο από το 19% της χώρας. Περίπου το 7%, που περιλαμβάνει την Κριμαία και ζώνες της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς, βρισκόταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών πριν από την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ