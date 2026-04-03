Ο Λευκός Οίκος ζήτησε το ποσό των 152 εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την επαναλειτουργία της διαβόητης πρώην φυλακής του Αλκατράζ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από έναν χρόνο για τη μετατροπή ξανά σε «σωφρονιστικό» ίδρυμα του νησιού, που είναι πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον Κόλπο του Σαν Φραντσίσκο.

Το αίτημα εντάχθηκε στην πρόταση του προϋπολογισμού που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε για τη χρηματοδότηση της κυβέρνηση για το οικονομικό έτος 2027. Τέτοιους είδους αιτήματα για δαπάνες τα διαχειρίζονται συνήθως οι βουλευτές στο Κογκρέσο ως προτάσεις. Ο προϋπολογισμός ζητά κεφάλαια για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των εργασιών της πρώτης χρονιάς με στόχο την ανοικοδόμηση του Αλκατράζ σε μια «υπερσύγχρονη φυλακή ασφαλείας». Το Αλκατράζ έκλεισε το 1969 και υπόκειται στην Υπηρεσία Εθνικών Παρκών.

Τον περασμένο Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κατευθύνει το Γραφείο Φυλακών, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες αρχές να «ανοίξουν εκ νέου ένα ουσιαστικά μεγαλύτερο και ανακαινισμένο Αλκατράζ, προκειμένου να στεγάσει τους πιο αδίστακτους και βίαιους παραβάτες της Αμερικής».

Το Αλκατράζ, που άνοιξε το 1934, είχε θεωρηθεί η ασφαλέστερη φυλακή της Αμερικής δεδομένης της τοποθεσίας του νησιού, των παγωμένων νερών και των ισχυρών ρευμάτων. Καμία επιτυχημένη απόδραση δεν είχε επισήμως καταγραφεί, αν και πέντε κρατούμενοι στην ιστορία αναφέρονται «αγνοούμενοι και πιθανολογούμενα πνιγμένοι». Πριν από το κλείσιμό της, φιλοξένησε διαβόητους εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζέιμς «Ουάιτι» Μπάλτζερ.

Το Γραφείο Φυλακών αναφέρει στον ιστότοπό του πως η φυλακή έκλεισε, διότι ήταν πολύ ακριβή για να συνεχίσει να λειτουργεί, σημειώνοντας πως το κόστος λειτουργίας της είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή.

