Ένας Αιγύπτιος πολίτης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν συντρίμμια από ένα βλήμα που αναχαιτίστηκε έπεσαν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου Χαμπσάν του Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον ADMO, τον επίσημο φορέα ενημέρωσης του Αμπού Ντάμπι, ο Αιγύπτιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εκκένωσης του χώρου. Άλλοι δύο Αιγύπτιοι και δύο Πακιστανοί υπήκοοι τραυματίστηκαν.

Δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στις εγκαταστάσεις μετά την επίθεση, τέθηκαν υπό έλεγχο.

«Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις και είναι σε εξέλιξη η εκτίμησή τους», πρόσθεσε ο ADMO.

Πηγή: ΑΠΕ